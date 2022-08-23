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Словаччина передасть Україні 30 танків Т-72, - ЗМІ

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Словаччина передасть Україні 30 танків Т-72 радянського виробництва, натомість країна отримає від Німеччини 15 танків Leopard.

Про це з посиланням на джерела в урядових колах ФРН пише Business Insider, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Видання повідомляє, що обмін технікою між Німеччиною та Словаччиною мало не зірвався в середині червня, але тепер Берлін та Братислава, найімовірніше, домовилися про угоду.

Німеччина надасть Словаччині 15 бойових танків Leopard 2. Перший танк має вирушити до країни наприкінці цього року. Натомість Словаччина поставить Україні 30 радянських танків Т-72.

Угода могла зірватись через те, що Міністерство оборони Словаччини заявляло, що 15 танків Leopard не можуть бути заміною для 30 Т-72.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец #474549
    Словакам-черговий респект...
  • andi Mir
    Ну це тоді доведеться рускаму шольцу перед куйлом на колінах стоять виправдовуватися.
  • Андрей Романенко #526577
    А обслуговування? Ремонтні машини? МТБ не має сенсу створювати для однієї роти на всю Україну.
    Надання леопардів має сенс, якщо нам їх нададуть 100 штук. Щоб можна було окрему танкову бригаду створити чи розподілити по трьом механізовании бригадам.
    Я не експерт звісно, але наразі мені здажться краще 30 танків які ми здатні самі обслуговувати, й з яких можна створити новий танковий батальон при зновутвореній окремій бригаді.
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