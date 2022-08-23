Словаччина передасть Україні 30 танків Т-72, - ЗМІ

Словаччина передасть Україні 30 танків Т-72 радянського виробництва, натомість країна отримає від Німеччини 15 танків Leopard.

Про це з посиланням на джерела в урядових колах ФРН пише Business Insider, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Видання повідомляє, що обмін технікою між Німеччиною та Словаччиною мало не зірвався в середині червня, але тепер Берлін та Братислава, найімовірніше, домовилися про угоду.

Німеччина надасть Словаччині 15 бойових танків Leopard 2. Перший танк має вирушити до країни наприкінці цього року. Натомість Словаччина поставить Україні 30 радянських танків Т-72.

Угода могла зірватись через те, що Міністерство оборони Словаччини заявляло, що 15 танків Leopard не можуть бути заміною для 30 Т-72.