Алею сміливості, присвячену друзям України, відкрили біля Верховної Ради

На площі Конституції біля будівлі Верховної Ради започатковано Алею сміливості, на якій будуть викарбовані імена міжнародних друзів і партнерів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Участь у відкритті взяв Президент України Володимир Зеленський разом з Президентом Польщі Анджеєм Дудою, ім'я якого першим з'явилося на Алеї.

"Сьогодні хочу в присутності Президента Польщі Анджея Дуди відкрити Алею сміливості. Ім'я Президента Польщі Анджея Дуди завжди буде на цій алеї. Це символ сміливості, символ дружби, символ підтримки України тоді, коли вона дійсно потрібна", - сказав Зеленський.

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Він також розповів, що на Алеї будуть закарбовані імена не тільки політичних лідерів, а всіх західних партнерів, партнерів з інших країн, які з перших днів повномасштабного вторгнення росії були з Україною.



