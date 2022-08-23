Зеленський про постачання зброї Польщею Україні: Деяка допомога потребує тиші, важливо, щоб цю тишу потім почув ворог

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, який прибув до нашої країни для участі в другому саміті Кримської платформи в Києві.

Зеленський відзначив важливість присутності друзів України поряд у такий символічний день - День Державного прапора. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Я радий вітати в Україні нашого прекрасного сусіда, президента Польщі Анджея Дуду. Дякую тобі за те, що ти сьогодні тут, що ти з нами в день нашого прапора й напередодні найбільшого свята для України - Дня Незалежності", – сказав глава Української держави.

Президент України повідомив, що під час зустрічі з польським колегою було обговорено весь комплекс питань двосторонніх відносин, спільного захисту свободи наших народів та Європи загалом.

"Звичайно, говорили про оборону, про безпеку, про підтримку, прихисток українців, наших дітей у Польщі. Дуже вдячний тобі, Анджею, твоїй дружині, вашому уряду й суспільству дружної Польщі, які так тепло й по-братерськи ставляться до України", – зазначив Зеленський.

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Він зауважив, що деяка допомога потребує тиші, але важливо, щоб цю тишу потім почув ворог.

"Усе, що нам зараз потрібно, детально відомо президенту Польщі. І ми дуже вдячні за той обсяг, що його надала польська сторона, яка нам дуже сильно допомагає. Для нас, для України, під час війни питання підтримки зброєю - це пріоритет", – наголосив він

Президент також зазначив, що сьогодні попри агресію з боку Російської Федерації відбудеться другий саміт Кримської платформи.

"І ми робитимемо все, щоб деокупувати наш український півострів Крим. Кримська платформа - це чудовий політичний інструмент для обговорення та деокупації частин нашої прекрасної держави", - сказав він.

Зі свого боку президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що для нього честь бути поруч із президентом України та іншими партнерами на заході, який є важливим для деокупації Криму.

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"Україна сьогодні бореться, захищає свою незалежність, свою цілісність від російської агресії, яка почалася не 24 лютого, а ще у 2014 році, коли Росія вперше напала на Україну, розпочинаючи де-факто окупацію Донецької та Луганської областей, а насамперед - окупацію Криму", - наголосив він.

На переконання президента Польщі, для поляків і представників країн Балтії символічно бути поруч з українцями, які борються з російською агресією.

Дуда також зауважив, що для нього велика честь мати змогу особисто привітати український народ з Днем Державного прапора та Днем Незалежності, який відзначатиметься завтра.

Президент Польщі висловив упевненість у перемозі нашої країни у війні з Росією, поверненні всіх окупованих територій та у відбудові й зміцненні нашої країни. А Республіка Польща та інші демократичні держави-партнери підтримають Україну в цьому, зазначив він.

"Я хочу, щоб ви були впевнені: Польща й поляки з вами й підтримуватимуть вас до останнього дня вашої боротьби. Ми глибоко віримо, що це буде ваша переможна боротьба, і ми стоїмо поруч із вами", - резюмував Дуда.

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