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Окупанти планують завезти на Херсонщину російські книжки та підручники

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школа
Для організації навчання за російськими програмами окупаційна влада планує завезти на Херсонщину російські книжки та підручники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

Через дефіцит освітянських кадрів та самих учнів окупаційна влада тисне не лише на вчителів, а й на батьків.

"Є інформація, що в деяких тимчасово окупованих населених пунктах, місцеві колаборанти з озброєними військовими РФ ходять по домівках, де є діти, і вимагають відправляти їх до школи", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Уже писав стосовно "відмазок" з приводу "расейскай школы" "Вы кричите на всех перекрёстках, что "хахлы" обстреливают школы! Как же я туда ребёнка пошлю?! Боюсь я! "
  • anna konovalenko
    Для забеспечення сортирів
    туалетним папіром
    окупаційна влада планує
    завезти на Херсонщину російські книжки та підручники
  • victor mir
    лучше бы деревянные макинтоши себе завезли. для зимовки под землей.
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