США застерігають турецький бізнес від співпраці з підсанкційними росіянами, - WSJ

Міністерство фінансів США направило лист до низки бізнес-асоціацій у Туреччині з попередженням про ризик потрапити під санкції у разі співпраці з росіянами, проти яких були накладені обмеження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal.

У листі від 22 серпня заступник міністра фінансів Воллі Адейемо заявив, що турецькі компанії ризикують потрапити під санкції США, якщо вони будуть вести справи з російськими особами, які потрапили під санкції.

За словами особи, знайомої з листуванням, пан Адейемо надіслав лист до провідної бізнес-асоціації Туреччини, Турецької промислової та бізнес-асоціації (TUSIAD). Письмові попередження є активізацією зусиль США змусити турецькі установи виконувати міжнародні санкції, накладені на Росію після її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому.

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"Будь-які фізичні та юридичні особи, які надають матеріальну підтримку особам під санкціями США самі знаходяться під загрозою санкцій. Турецькі банки не можуть мати кореспондентські відносини з російськими банками, які потрапили під санкції, зберігаючи при цьому ті самі зв’язки з американськими банками", - написав Адейемо.

"Прошу взяти до уваги, що відносини з російськими суб’єктами, які перебувають під санкціями, можуть наражати турецькі фінансові установи та бізнес на ризик санкцій", – написав посадовець.

Як пише Wall Street Journal, у результаті Туреччина перетворилася на притулок для російських капіталів.

Наприкінці минулого тижня Міністерство фінансів США повідомило про телефонну розмову заступників міністрів фінансів США і Туреччини, під час якої Воллі Адеємо висловив тривогу з приводу того, що громадяни Росії використовують Туреччину для обходу санкцій. Заступник міністра фінансів Туреччини запевнив американського колегу, що турецьким компаніям і громадянам не дозволено порушувати міжнародні санкції.