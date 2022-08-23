Шольц та Трюдо засудили військову агресію Росії проти України та обговорили подальшу підтримку українців

Під час зустрічі 22 серпня у Монреалі прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорили, зокрема, про підтримку України та розв’язану Росією війну.

Про це повідомляється на сторінці пресслужби уряду Німеччини та пресслужби прем'єра Трюдо, передає Цензор.НЕТ.

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Прем’єр-міністр Трюдо та канцлер Шольц засудили військову агресію Росії проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України та обговорили свою відданість подальшій підтримці України та українського народу.

Обидва лідери високо оцінили рішучість і єдність союзників у підтримці України та зобов’язалися продовжувати роботу через НАТО та G7, тиснути на Росію, щоб вона припинила конфлікт і вийшла з України.

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Як зазначається, канцлер Шольц підкреслив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну в її оборонній боротьбі як зброєю, так і фінансово. Він також наголосив, що разом зі своїми міжнародними партнерами Німеччина планує провести конференцію з реконструкції та відбудови України пізніше цього року. Зокрема, канцлер наголосив, що Німеччині вже прийняла понад 900 тисяч українських біженців.