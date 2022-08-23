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Варто продовжувати надавати Україні військову підтримку, допоки РФ не припинить війну, - Джонсон

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Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявляє про необхідність надавати Україні всю необхідну військову, гуманітарну, економічну та дипломатичну підтримку для протидії російській агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми ніколи не визнаємо російської анексії Криму чи будь-якої іншої частини української території. Перед лицем путінського нападу ми маємо далі надавати українським друзям усю військову підтримку, гуманітарну, економічну, дипломатичну допомогу, допоки Росія не припинить цю жахливу війну і не забере своєї сили з усієї території України", - наголосив Джонсон під час саміту Кримської платформи.

За його словами, Путін планує напади на нові частини України.

"Він хоче всю Україну, хоче з нею зробити те саме, що зробив із Кримом, і він готує анексію, готує більше фальшивих референдумів", - сказав прем'єр.

Глава британського уряду звернув увагу на те, що після окупації населення Криму зазнало брутального порушення прав людини з боку російських окупаційних органів, зазначивши зокрема переслідування кримських татар, арешти.

"Путін розгортає все більше російських сил на півострові, перетворюючи його на військовий табір, що загрожує решті України", - додав Джонсон.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • mrSmith
    Це і є ******** Черчиль, а не опудало з банкової!
  • Senator #518037
    Тем временем на базе НАТО в Шотландии украинские воины спецназа здали экзамен на прочность...
    Борис Джонсон был на базе...
    Если коротко резюмировать
    То Джонсон в восторге от Украинских воинов..каже Би..Би..Си..из Лондона... мавзолейные крысы..а вам не страшно?
  • Vujko Donetski
    Треба встановити в Україні, бажано в Києві, пам'ятник Борису! Пропоную варіант: Борис зажав між ніг голову х"йла і шмагає його ремінякою по бридкій голій дупі (звісно, я пожартував з 'приводу композиції пам'ятника), але я сподіваюся, що серед українців найшлося би дуже багато прихильників ідеї встановлення пам'ятника Борису!
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