Новини

Боррель - до українців: Разом ми - Європа, і разом ми - сила. ВIДЕО

3 55816
Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель звернувся до захисників України.

Відеозвернення він опублікував у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дорогі українські друзі! Сьогодні я звертаюся до ваших героїчних захисників. Разом з усім народом України ви безстрашно захищаєте суверенітет і незалежність вашої держави та принципи демократії. Щодо вашої свободи не може бути жодних компромісів. Захоплюючись вашою непохитністю, Європа стоїть пліч-о-пліч з вами", - сказав Боррель.

Він наголосив, що Євросоюз допоможе Україні відбудувати сильну й європейську державу.

"Разом ми вистоїмо й відбудуємо сильну, європейську Україну. Неможливо послабити пережиті страждання та повернути стількох загиблих. Але пам'ять про цих жінок і чоловіків є нашим спільним болем і стимулом до єднання заради миру, справедливості та процвітання. Разом ми - Європа, і разом ми - сила", - додав Боррель.

Також читайте: Боррель проти повної заборони на видачу віз росіянам

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • xander #505939
    Так у нас також візовий режим з рашею, а не повна заборона на в'їзд. І це на дев'ятому році війни..
  • Dmitry Perepechin
    Вместе мы сила, НО Боррель за выдачу виз рашистам..
  • николай николаенко #464850
    Ну так відчиняйте ворота - Україна прийшла! І зачиняйте двері для рашистів. Пане Боррель, ділом це треба доказувати, так, як наші хлопчики і дівчата на фронті!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини