Не зрозумівши гумору в Facebook-пості, Милованов запропонував Чернишову піти з ради директорів КШЕ

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов запропонував піти з ради директорів КШЕ експрезидентові компанії "Київстар" Петру Чернишову.

Про це він повідомив у коментарях під постом Чернишова, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Чернишов опублікував іронічну цитату економіста Джона Кеннет Гелбрейта щодо ролі прогнозів в економіці: "Єдина роль прогнозів в економіці - показати що астрологія це шанована наука!" А тепер продовжуйте мене переконувати новими прогнозами щодо збору податків".

В коментарях Милованов назвав позицію Чернишова антиінтелектуальним ставленням до науки і запропонував йому піти у відставку з ради директорів Київської Школи Економіки.

Водночас Чернишов запропонував Милованову провести у раді дискусію на тему " Як цитата з відомого американського економіста, багаторічного професора Гарварда, політичного діяча в адміністрації Кеннеді може бути приводом для відставки".

А Милованов у відповідь заявив, що справа "не в цитаті, а в контексті".

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