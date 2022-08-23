Не зрозумівши гумору в Facebook-пості, Милованов запропонував Чернишову піти з ради директорів КШЕ
Про це він повідомив у коментарях під постом Чернишова, інформує Цензор.НЕТ.
Так, Чернишов опублікував іронічну цитату економіста Джона Кеннет Гелбрейта щодо ролі прогнозів в економіці: "Єдина роль прогнозів в економіці - показати що астрологія це шанована наука!" А тепер продовжуйте мене переконувати новими прогнозами щодо збору податків".
В коментарях Милованов назвав позицію Чернишова антиінтелектуальним ставленням до науки і запропонував йому піти у відставку з ради директорів Київської Школи Економіки.
Водночас Чернишов запропонував Милованову провести у раді дискусію на тему " Як цитата з відомого американського економіста, багаторічного професора Гарварда, політичного діяча в адміністрації Кеннеді може бути приводом для відставки".
А Милованов у відповідь заявив, що справа "не в цитаті, а в контексті".