На Донеччині морські піхотинці ліквідували 11 окупантів, - ВМС ЗСУ

На Сході українські воїни завдали втрат окупантам.

Про це повідомляється на сторінці ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Протягом доби 22 серпня, військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил ЗС України у складі угруповань давали відсіч російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

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На Донецькому напрямку, українські морпіхи знищили 11 окупантів. Артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Раніше повідомлялося, що 21 серпня, в проміжок часу з 12.00 до 13.00 години, у небі над Херсонщиною, військові повітряного командування "Південь" виявили та знищили три повітряні цілі.