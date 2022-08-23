В ООН "стурбовані" тим, що Росія збирається влаштувати в Маріуполі судилище над захисниками України
Про це сказала Верховна комісарка ООН з питань прав людини Равіна Шамдасані, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
"Ми стурбовані повідомленнями про те, що Російська Федерація та пов’язані з нею збройні групи в Донецьку планують - можливо, найближчими днями - судити українських військовополонених у тому, що називають "міжнародним трибуналом" у Маріуполі", - висловилася вона.
Шамдасані каже, що хоч відомостей і небагато, але фотографії та відеоматеріали металевих кліток, опублікованих Мережі, свідчать, що туди помістять військовополонених під час "процесу" у філармонії Маріуполя.
Вона наголосила, що навмисне позбавлення військовополонених права на справедливий суд є військовим злочином, а міжнародне гуманітарне право забороняє засновувати суди виключно для засудження військовополонених.