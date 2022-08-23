Постійно зв’язуюсь з лідерами, щоб надавали швидше та більше зброї Україні, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що постійно зв’язується з лідерами країн, щоб ті більше й швидше постачали озброєння Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це він заявив під час саміту Кримської платформи.

"Вісім років тому Росія незаконно захопила Крим, перетворивши його на один із найбільш мілітаризованих районів планети. Він став плацдармом для повномасштабного нападу на Україну шість місяців тому", - наголосив він.

Він зазначив, що українці показали свою здатність захищати та відвойовувати свою територію, а також завдавати тяжких втрат російським військам.

"Я постійно зв'язуюсь з лідерами країн для того, щоб надавали більше військового обладнання, більше боєприпасів та швидше", - сказав генсек НАТО.

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