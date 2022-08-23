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Путін може зберегти Кримський міст, якщо виведе війська з окупованого півострова, - Данілов

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кримський,міст,керченський
Кримський міст підлягає знищенню, оскільки через нього перекидається підкріплення для сил агресора.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю Wyborcza, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, я вже говорив про це (що Кримський міст може стати стати однією з цілей ЗСУ. - Ред.) в березні. Це військовий об'єкт, через який перекидається підкріплення для сил агресора. Тому цей об'єкт підлягає знищенню. У цьому немає нічого екстраординарного. Але у Путіна є шанс зберегти цей об'єкт, якщо він виведе війська з Криму по цьому мосту", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що росіянам треба піти з окупованого Криму, інакше Україна "відправить їх геть звідти".

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    Нужно начинать озвучивать свои претензии на исконно украинские земли - ростовской и белгородской областей! пусть трясуться вокруг этих областей, а не вокруг наших
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А він нам той міст потрібен???!!!! Нам від "тоїкраїни" треба стіною (на кшалт Китайської) відгороджуватися!!! А він про збереження мосту тут "втирає''!
    Не може в нас з тими істотами щось бути від слова "взагалі", тим більше мостів!!!
  • piligrim
    коли він виведе звідти війська, він сам його знищить...
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