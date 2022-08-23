Путін може зберегти Кримський міст, якщо виведе війська з окупованого півострова, - Данілов
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Кримський міст підлягає знищенню, оскільки через нього перекидається підкріплення для сил агресора.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю Wyborcza, передає Цензор.НЕТ.
"Звичайно, я вже говорив про це (що Кримський міст може стати стати однією з цілей ЗСУ. - Ред.) в березні. Це військовий об'єкт, через який перекидається підкріплення для сил агресора. Тому цей об'єкт підлягає знищенню. У цьому немає нічого екстраординарного. Але у Путіна є шанс зберегти цей об'єкт, якщо він виведе війська з Криму по цьому мосту", - наголосив Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що росіянам треба піти з окупованого Криму, інакше Україна "відправить їх геть звідти".