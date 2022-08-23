Окупанти відмовляються воювати: "Нах#й мне это надо, товарищ майор? Них#я не готово, быть мясом, нах#й, я не хочу", - перехоплення ГУР. АУДIО

В лавах російських окупантів збільшується кількість підрозділів, які відмовляються воювати. Їхні командири пишуть відмови і рапорти на звільнення.

Про свідчить чергове перехоплення Головного управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Переобуваются все,блять, в воздухе наше командование. 17-й полк отказывается и нам говорят вы сейчас едете наступать. А у нас ничего не готово, просто ниче: ни плана, вообще ниче нету, мы просто не с кем поедем. Ну все командование наше, командир роты наш, комбат, они все отказ написали. Я с ними вчера напсал. Ну нах#й мне это надо, товарищ майор? Них#я не готово, быть мясом, нах#й, я не хочу", - розповідає рашист.

Співрозмовник його заспокоює, що за відмову воювати в їх полку поки ще нікого не звільнили.

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