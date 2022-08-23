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Окупанти відмовляються воювати: "Нах#й мне это надо, товарищ майор? Них#я не готово, быть мясом, нах#й, я не хочу", - перехоплення ГУР. АУДIО

11 06015
В лавах російських окупантів збільшується кількість підрозділів, які відмовляються воювати. Їхні командири пишуть відмови і рапорти на звільнення.

Про свідчить чергове перехоплення Головного управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Переобуваются все,блять, в воздухе наше командование. 17-й полк отказывается и нам говорят вы сейчас едете наступать. А у нас ничего не готово, просто ниче: ни плана, вообще ниче нету, мы просто не с кем поедем. Ну все командование наше, командир роты наш, комбат, они все отказ написали. Я с ними вчера напсал. Ну нах#й мне это надо, товарищ майор? Них#я не готово, быть мясом, нах#й, я не хочу", - розповідає рашист.

Співрозмовник його заспокоює, що за відмову воювати в їх полку поки ще нікого не звільнили.

Також читайте: Рашист, що воює на Харківщині: "Начальство такое конченое, бл#ть, нас #башат даже свои, епта. Арта х#ярит", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • stavr
    кацап то генетичний вбивця і покидьок мародер і гвалтівник
  • vadyan
    Шось якийсь майор-похуїст.... Треба було За родину, За Путлера!
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Один відмовився, а інші сотні лізуть наче сарана. Нам від цього не легше..
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