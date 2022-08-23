РФ продовжує викрадати українських дітей, закликаємо міжнародне товариство вжити заходів, - МЗС

Російська Федерація продовжує викрадати дітей з території України та влаштовувати їхнє незаконне усиновлення з боку російських громадян.

Про це йдеться в заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Лише за інформацією Управління з питань сім’ї та дитинства міста Краснодар, понад 1000 українських дітей із захопленого російською армією Маріуполя були незаконно передані стороннім особам в Тюмені, Іркутську, Кемерово та Алтайському краї; іще понад 300 дітей нині утримуються в спеціалізованих закладах Краснодарського краю.

Такі дії РФ грубо порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, яка передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей, а також Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року", - наголосили в міністерстві.

В МЗС закликають міжнародне співтовариство, зокрема ООН, засудити триваючі злочини Росії проти дітей на території України, а також вжити негайних заходів проти Москви задля припинення нею зухвалих порушень норм міжнародного права.

"Усі українські діти, які були незаконно переміщені на територію Росії, мають бути повернуті до їхніх батьків або законних опікунів. Українська сторона продовжить документувати злочини російських військовослужбовців та високопосадовців, аби притягнути їх до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

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