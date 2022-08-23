Німеччина і Японія нададуть понад $60 млн для будівництва зерносховищ в Україні, - Шольц
Про це під час виступу на саміті Кримської платформи заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Елеваторні потужності не достатньо великі в Україні, тому Німеччина та Японія виділяють понад 60 мільйонів доларів на нову програму ФАО. Ця програма проводитиметься в координації з європейським урядом, щоб підтримувати малі та середні ферми для створення тимчасових та постійних приміщень для зерносховищ", - сказав він.
Шольц також наголосив, що Німеччина продовжує надавати Україні зброю.
"Ми даємо новий пакет, що включає також деякі системи протиповітряної оборони, РСЗВ, а також панцерну техніку", - зазначив канцлер Німеччини.
Нагадаємо, 23 серпня стартував другий саміт Кримської платформи.
Участь в ньому підтвердили близько 60 країн і міжнародних організацій. Серед них близько 40 на рівні президентів та прем’єр-міністрів.