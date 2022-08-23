У разі проведення судилища над захисниками Маріуполя про переговори з РФ не може й бути мови, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що нелюдське поводження з полоненими захисниками Маріуполя, зокрема з військовослужбовцями полку спеціального призначення "Азов", унеможливить переговори з російською стороною.

Про це глава держави заявив під час пресконференції з лідером Польщі Анджеєм Дудою, передає Цензор.НЕТ.

"Це зрозумілі людські умови. Якщо до наших полонених ставитимуться саме так, як ви сказали, то це не про "червоні лінії". Про які переговори, про що взагалі говорити? На цьому - крапка. Мені нічого додати", - наголосив Зеленський.

Також читайте: В ООН "стурбовані" тим, що Росія збирається влаштувати в Маріуполі судилище над захисниками України