Кабмін розірвав угоду з Росією про паралельну роботу енергосистем

Україна розірвала угоду з Росією про заходи щодо забезпечення паралельної роботи енергетичних систем двох країн.

Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє домляє в Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За угодою, країни повинні були спільно забезпечувати належний технічний стан електромереж, а також погоджувати планування і управління режимами паралельної роботи об'єднаної енергетичної системи.

Відповідну угоду між Кабміном і урядом РФ було підписано 12 липня 2012 року.

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