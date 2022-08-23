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До кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими до вступу в ЄС, - Шмигаль

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єс,євросоюз
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що до кінця 2024 року Україна планує повністю бути готовою до вступу в ЄС.

Про це він заявив під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжуємо активно імплементувати європейське законодавство та вже виконали близько 70% Угоди про асоціацію з ЄС. До кінця року буде запроваджено "митний безвіз". Далі промисловий та цифровий. Євроінтеграційна робота не припинялася ні на день. І вже до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими до вступу до Європейського Союзу. Це наш ціннісний та цивілізаційний шлях", - наголосив прем'єр.

Також Шмигаль зазначив, що в рамках плану відновлення України уряд працює з міжнародними партнерами, щоб вони брали участь у відновленні та розвитку окремих регіонів і принесли свій унікальний досвід під час цього відновлення.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Зебіл сьогоднішньго розливу.
  • nav svargi
    tolko ne s etoi vladoi.
  • Сергей Гусаченко #510887
    Очередные выборы Президента Украины в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О выборах Президента Украины» должны состояться в последнее воскресенье марта пятого года текущего президентского срока, то есть 31 марта 2024 года.

    Согласно статье 76 Конституции Украины срок полномочий Верховной Рады Украины составляет пять лет. Следовательно, полномочия Верховной рады Украины IX созыва формально истекают в августе 2024 года. Согласно статье 77 Конституции, очередные выборы в Верховную Раду проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий парламента. Таким образом, следующие парламентские выборы состоятся 29 октября 2023 года

    Так что вполне возможно без этого клована и его безумной "коМАНДЫ".
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