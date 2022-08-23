До кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими до вступу в ЄС, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що до кінця 2024 року Україна планує повністю бути готовою до вступу в ЄС.

Про це він заявив під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжуємо активно імплементувати європейське законодавство та вже виконали близько 70% Угоди про асоціацію з ЄС. До кінця року буде запроваджено "митний безвіз". Далі промисловий та цифровий. Євроінтеграційна робота не припинялася ні на день. І вже до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими до вступу до Європейського Союзу. Це наш ціннісний та цивілізаційний шлях", - наголосив прем'єр.

Також Шмигаль зазначив, що в рамках плану відновлення України уряд працює з міжнародними партнерами, щоб вони брали участь у відновленні та розвитку окремих регіонів і принесли свій унікальний досвід під час цього відновлення.

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