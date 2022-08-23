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Я вірю, що Україна не лише захистить себе, а й переможе та поверне всі окуповані Росією території, - Дуда

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дуда,зеленський
Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Києва назвав 23 серпня "Днем протесту проти російського імперіалізму". Він нагадав, що цього дня 1939 року підписали так званий "Пакт Молотова-Ріббентропа", в результаті якого Польща та країни Балтії втратили свою незалежність.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Тому я сьогодні тут, поряд із президентом, який бореться з російською агресією", - сказав він, додавши, що "Україна захищає не лише свою свободу, а й свободу Європи".

Президент Польщі впевнений, що Україна виграє війну і поверне окуповані Росією території.

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Дуда запевнив, що український народ і влада можуть розраховувати на Польщу і поляків.

"Я вірю у це глибоко, що Україна не лише захистить себе, але я вірю, що Україна переможе. Що поверне собі усі нині окуповані Росією території. Що Україна відбудується завдяки польській підтримці, а також підтримці усіх чесних держав і народів Західної Європи і США та інших демократичних держав", - заявив Дуда.

Нагадаємо, до Києва 23 серпня для участі у другому саміті Кримської платформи прибув президент Польщі Анджей Дуда.

Кримська платформа - створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму. Перший саміт відбувся минулого року теж 23 серпня в Києві.

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У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.

Автор: Анна Судак

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Дякуємо, пане Президенте.
  • Максім ХОЙ #398010
    ЗСУ сьогодні на сході знищили чергового російського "Анало Говнетного Алігатора"👊
  • Senator #518037
    Анджей Дуда посадит в тюрьму путлера за сбитый над Смоленском самолёт президента Польши Леха Качинского в 2010 году ...
    Я верю...а вы?
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