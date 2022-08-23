Я вірю, що Україна не лише захистить себе, а й переможе та поверне всі окуповані Росією території, - Дуда
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
"Тому я сьогодні тут, поряд із президентом, який бореться з російською агресією", - сказав він, додавши, що "Україна захищає не лише свою свободу, а й свободу Європи".
Президент Польщі впевнений, що Україна виграє війну і поверне окуповані Росією території.
Дуда запевнив, що український народ і влада можуть розраховувати на Польщу і поляків.
"Я вірю у це глибоко, що Україна не лише захистить себе, але я вірю, що Україна переможе. Що поверне собі усі нині окуповані Росією території. Що Україна відбудується завдяки польській підтримці, а також підтримці усіх чесних держав і народів Західної Європи і США та інших демократичних держав", - заявив Дуда.
Нагадаємо, до Києва 23 серпня для участі у другому саміті Кримської платформи прибув президент Польщі Анджей Дуда.
Кримська платформа - створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму. Перший саміт відбувся минулого року теж 23 серпня в Києві.
У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.