Необхідно нарощувати санкції проти РФ та збільшувати допомогу Україні, - президент Естонії Каріс

Президент Естонії Алар Каріс наголосив на необхідності підвищувати ціну агресії для Росії, нарощувати антиросійські санкції, одночасно прискорюючи надання допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перше. Необхідно збільшувати ціну такої (агресивної. - ред.) діяльності з боку Росії. Аби забезпечити мир в Україні, нам треба прискорити надання військової допомоги - для звільнення окупованої території. Також треба нарощувати санкції. Бо Росія припинить агресію, лише коли відчує наслідки своєї діяльності… Кожен російський громадянин має відчути наслідки діяльності злісного кремлівського режиму", - наголосив естонський лідер.

По-друге, зазначив Каріс, для досягнення довготривалого миру в Європі треба забезпечити правосуддя та відповідальність.

Відповісти мають всі, хто має відношення до злочинів, вчинених Росією в Україні, це, зокрема, напади на цивільних, примусова депортація, підготовка до фіктивних референдумів тощо, додав президент Естонії.

"Перелік злочинів, вчинених Росією, є надзвичайним. Для притягнення до відповідальності тих, хто вчинив воєнні злочини і злочини проти людства, має бути створений міжнародний суд. Треба відновити повагу до міжнародного права", - додав він.

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