Необхідно нарощувати санкції проти РФ та збільшувати допомогу Україні, - президент Естонії Каріс
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Перше. Необхідно збільшувати ціну такої (агресивної. - ред.) діяльності з боку Росії. Аби забезпечити мир в Україні, нам треба прискорити надання військової допомоги - для звільнення окупованої території. Також треба нарощувати санкції. Бо Росія припинить агресію, лише коли відчує наслідки своєї діяльності… Кожен російський громадянин має відчути наслідки діяльності злісного кремлівського режиму", - наголосив естонський лідер.
По-друге, зазначив Каріс, для досягнення довготривалого миру в Європі треба забезпечити правосуддя та відповідальність.
Відповісти мають всі, хто має відношення до злочинів, вчинених Росією в Україні, це, зокрема, напади на цивільних, примусова депортація, підготовка до фіктивних референдумів тощо, додав президент Естонії.
"Перелік злочинів, вчинених Росією, є надзвичайним. Для притягнення до відповідальності тих, хто вчинив воєнні злочини і злочини проти людства, має бути створений міжнародний суд. Треба відновити повагу до міжнародного права", - додав він.