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Словаччина надасть Україні 30 БМП, – Чапутова

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бмп
Словаччина передасть Україні 30 бойових машин піхоти.

Про це заявила президент Словаччини Зузана Чапутова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наша країна разом із партнерами в ЄС, НАТО, не зупиниться, ми продовжуватимемо надавати Україні політичну та гуманітарну допомогу, а також економічну та військову підтримку, зокрема передаємо 30 бойових машин піхоти, про що ми оголосили сьогодні", - сказала Чапутова на другому саміті Кримської платформи.

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Нагадуємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Словаччина передасть Україні 30 радянських танків Т-72, взамін яких отримає від Німеччини 15 танків Leopard 2. Можливо, насправді мова йде про БПМ, а не танки.

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Клована ще б з дєрьмаком посадити в ті БМП.
  • Борис Дородный #318712
    Давние машинки конечно. Одно в них сегодня хорошее. Знают их многие хорошо---сел поехал. Спасибо и за это. Наверно ни одна страна в мире в войне за свою свободу и независимость не знала такого откровенного дрочилова от многих стран как наша Украина в этой войне по части помощи оружием. Как же мы лоханулись отказвшись от ЯО!? Преступление без срока давности.
  • Senator #518037
    Был бы Порошенко у власти передал бы столько что уши у вас повянут

    Кучмистам ЗеКодломойским не дам и гривны... Игорь Валерьевич все равно Скомуниздит...
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