Словаччина надасть Україні 30 БМП, – Чапутова

Словаччина передасть Україні 30 бойових машин піхоти.

Про це заявила президент Словаччини Зузана Чапутова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наша країна разом із партнерами в ЄС, НАТО, не зупиниться, ми продовжуватимемо надавати Україні політичну та гуманітарну допомогу, а також економічну та військову підтримку, зокрема передаємо 30 бойових машин піхоти, про що ми оголосили сьогодні", - сказала Чапутова на другому саміті Кримської платформи.

Також читайте: Словаччина передасть Україні 30 танків Т-72, - ЗМІ

Нагадуємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Словаччина передасть Україні 30 радянських танків Т-72, взамін яких отримає від Німеччини 15 танків Leopard 2. Можливо, насправді мова йде про БПМ, а не танки.