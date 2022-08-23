Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, щоб у повітря здіймалися хмари радіоактивного пилу, - ГУР

Росіяни намагаються представити підвищення рівня радіації як результати міфічних "обстрілів з боку ЗСУ".

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни здійснюють мінометні обстріли передмість Енергодару, б'ють по золовідвалах Запорізької ТЕС. Це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум в 2,5 рази перевищує природний фон.

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Внаслідок мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, які розносяться вітром по околицях Енергодара. Моніторинг радіаційного фону, який здійснюється поблизу атомної станції, вказує на підвищення рівня радіації. Окупанти намагаються представити ці дані як результати міфічних "обстрілів з боку ЗСУ".

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