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Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, щоб у повітря здіймалися хмари радіоактивного пилу, - ГУР

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тэс,тес
Росіяни намагаються представити підвищення рівня радіації як результати міфічних "обстрілів з боку ЗСУ".

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни здійснюють мінометні обстріли передмість Енергодару, б'ють по золовідвалах Запорізької ТЕС. Це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум в 2,5 рази перевищує природний фон.

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Внаслідок мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, які розносяться вітром по околицях Енергодара. Моніторинг радіаційного фону, який здійснюється поблизу атомної станції, вказує на підвищення рівня радіації. Окупанти намагаються представити ці дані як результати міфічних "обстрілів з боку ЗСУ".

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Топ коментарі

  • Envoy
    5-я статья ? Может пора не ссать ?
  • Nikolai Chizhevsky
    Да не, боюсь даже если взорвут аэс Европа будет месяц решать нападать или нет,но точно будет глубокая озабоченность
  • Yakov Yakov
    в країні з адекватним керівництвом, вже давно б створили спеціальну групу і відправили знищувати родичів путіна, патрушева, лаврова, шойгу та рузьких генералів, що керують русньой в Україні. а поки що безкарність кремлівських ******** породжує нове зло.
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