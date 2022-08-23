Молдова також відчула наслідки війни Росії проти України, - Санду
Про це заявила президентка Майя Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Шість місяців ми живемо у світі свавілля, у світі без правил, оскільки росія воює проти України. Ця війна принесла невимовні страждання українському народу, підірвала міжнародний устрій, який ґрунтується на правилах... Наслідки цієї війни виходять далеко за межі України і нашого регіону – ми бачимо енергетичну, продовольчу кризу. Моя країна – не виняток", - наголосила вона.
Санду зазначила, що Молдова ніколи не терпітиме несправедливості, і нагадала, що її країна від самого початку приєдналася до міжнародної спільноти, яка засудила російську війну проти України, і закликала до того, щоб покласти край цій агресії.
"Пане Президенте Зеленський, молдовські патріоти, яких у нашій країні переважна більшість, стоять на боці України і засуджують російську війну проти українського народу", - сказала Санду.