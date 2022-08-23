Макрон на саміті "Кримської платформи" закликав не йти на компроміси з Росією

Президент Франції Емманюель Макрон під час виступу на саміті Кримської платформи закликав міжнародне співтовариство не виявляти "жодної слабкості та духу компромісу" щодо Росії, яка продовжує війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

"У нас не може бути жодної слабкості, якогось духу компромісу, тому що йдеться про свободу для всіх і мир на всіх частинах земної кулі", - заявив він.

Макрон знову закликав Росію "припинити військові дії, вивести свої війська з усієї української землі та обрати дипломатію для відновлення миру". При цьому європейці, за словами президента Франції, готові підтримувати "боротьбу" України "на довгострокову перспективу".

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"Франція та Європейський союз разом із багатьма союзниками та друзями України роблять все необхідне, щоб підтримати вашу боротьбу", - сказав він, звертаючись до президента України Володимира Зеленського. "Наша рішучість не змінилася, і ми готові підтримувати ці зусилля надалі", - підкреслив він.

Нагадаємо, 23 серпня стартував другий саміт Кримської платформи.

Участь в ньому підтвердили близько 60 країн і міжнародних організацій. Серед них близько 40 на рівні президентів та прем’єр-міністрів.

Кримська платформа - створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму. Перший саміт відбувся минулого року теж 23 серпня в Києві.

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У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.