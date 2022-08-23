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Для України Крим - це не фішка в геополітичній грі, а частина нашого народу, - Зеленський

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зеленський
Відновлення Україною контролю над півостровом Крим стане історичним антивоєнним кроком у Європі.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час саміту Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ.

"Це поверне безпеку й дасть справедливість, це реінтегрує Крим у сучасний світ і це дасть змогу кожному з нас – учасників і учасниць Кримської платформи - сказати своїм дітям, своїм рідним і близьким, що вони можуть пишатися нами саме як миротворцями.

І я хочу підкреслити: для України Крим – це не просто якась територія, не фішка в геополітичній грі, як для держави-терориста, для України Крим - це частина нашого народу, нашого суспільства. Спільнота людей, яким ми гарантуємо свободу й повернемо сучасність", - наголосив глава держави.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • kseniya lyesovalova


    Kavkaz Center

    @newkc14

    Al Arabiya сообщает, что российская военная колонна атакована в сирийской провинции аль-Кунейтра. Среди русских оккупантов есть потери
  • Сергей Гусаченко #510887
    Фишка это ты, зеля, причем гнилая фишка...
  • Вася Шевченко #371210
    от если б оно было презедентом в 2014 году мы б уже давно все умерли но крым бы не отдали...
    легко было с трибуны свистеть... ну так как и сегодня...хоть и вид воинственный, одна футболка с кроссовками к бородке чего стоит...
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