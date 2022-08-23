Чехія використає головування в ЄС для допомоги Україні, - прем’єр Фіала

Чехія як головуюча в Раді Євросоюзу в другому півріччі 2022 року бачить своїм пріоритетом збереження солідарності з Україною та наближення її перемоги.

Про це сказав прем’єр-міністр республіки Петр Фіала у виступі на другому саміті Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Чехія наразі головує в Раді ЄС. Головним пріоритетом цього головування ми бачимо спільну відповідь на ситуацію в Україні. Ми маємо зробити все для вирішення ситуації – для Криму, для України та для нас усіх", - підкреслив глава уряду Чеської Республіки.

Він зазначив: за рік, що пройшов з першого саміту, "ситуація змінилася драматично, але не змінилися цілі: ми тут щоб говорити про майбутнє не лише Криму, а й усієї України".

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За словами Фіали, інтереси учасників Кримської платформи "є моральними, адже на кону стоять свобода Криму та права його жителів, але також і прагматичними, адже стабільність у Чорноморському регіоні відповідає інтересам усіх".

Російський режим драматично порушує права людини на багатьох територіях, які він контролює, "і він постійно намагається заграбастати більше", - зауважив глава чеського уряду.

Він назвав спільною помилкою те, що міжнародна спільнота не змогла зайняти більш жорстку позицію проти порушення міжнародного права. "Ми нехтували багатьма попередженнями та залишалися пасивними", - констатував політик.

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Він звернувся до досвіду своєї батьківщини, Чехословаччини, яка в серпні 1969 року зазнала окупації з боку СРСР. У цьому контексті Петр Фіала згадав Мустафу Джемілева, борця за права людини та одного з лідерів кримськотатарського народу, який у 1969 році мужньо протестував проти окупації Чехословаччини та був кинутий за ґрати за це. "Сьогодні цій людині російська влада відмовляє у праві повернутися додому. Знову щодо нього велика несправедливість, як і до багатьох інших", - сказав чеський прем’єр.