Новини

Священник переводив ухилянтів через кордон на Одещині: За "послуги" брав $2,5 тис.

7 39050
священник
Настоятель храму у селищі Василівка, що в Болградському районі, переводив ухилянтів закордон. За свої послуги він брав дві з половиною тисячі доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Священнослужитель з'ясував графік пересування прикордонників та у вечірній час доби проводив чоловіків поза блокпостів. Самого священика затримали на відстані 500 метрів від українського кордону.

Засуджений розкаявся та попросив гроші, що були передані в заставу, відправити для ЗСУ - близько 197 тис. гривень. Болградський райсуд визнав це пом’якшуючою обставиною та засудив священика до до п’яти років в’язниці з випробувальним строком в один рік.

Також читайте: В ЄС за $18 тис.: Киянин незаконно переправляв військовозобов’язаних чоловіків за кордон. ФОТО

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Seroff
    Неясно, 2500 це по божескі чи ні?
  • Алекс Скела
    От тобі "Пакі-пакі. Іже херувіми..."
  • govtva
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини