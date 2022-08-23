У Бєлгородській області вибухають боєприпаси. Спрацював ефект лінзи, - губернатор
27 243107
У районі села Тимонове у Бєлгородській області (РФ) детонують боєприпаси.
Ніхто не постраждав, заявив 23 серпня губернатор регіону В’ячеслав Гладков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на fontanka.ru.
"Внаслідок спекотної погоди (спрацював ефект лінзи) у районі села Тимонове сталося самозаймання боєприпасів, які ще не встигли знешкодити сапери", - повідомив губернатор Бєлгородської області.
За його словами, для забезпечення безпеки мешканців було ухвалено рішення розмістити їх у санаторії "Червона Поляна". Частина селян самотужки поїхали до родичів до інших населених пунктів.