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Після Бучі я зрозумів, що росіяни - злочинці. Розмовляти з ними немає про що, - прем’єр Люксембургу Бетель

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Прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Бетель заявив, що, відвідавши Бучу, він зрозумів, що росіяни - злочинці, і з ними немає про що розмовляти.

Про це Бетель розповів під час виступу на другому саміті Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На початку війни я хотів говорити з обома сторонами, але я відвідав Бучу та зрозумів, що там сталося. Росіяни – злочинці, а розмовляти з ними немає про що", - пояснив він.

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Бетель додав, що люди в Україні помирають щодня, а держава страждає через небезпечного сусіда.

"Можете покладатися на нас. Ми маємо щодня допомагати країні, яка так страждає. Те, що коїться наразі в Україні, не може бути прийнятним", - сказав він.

Підсумовуючи, прем’єр-міністр Люксембургу наголосив, що Україна – член європейської родини.

Як повідомлялося, Люксембург виділив 15% оборонного бюджету на підтримку української армії.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Вася Шевченко #371210
    лучше одиг раз увидеть...чем сто раз услышать ...брехню от рашки
  • Vlad Cheh
    А под Сребренницей и в соседних населенных пунктах так называемыми добровольцами и в Чечне 94-95 не было такой же Бучи? Еще хуже было, когда квартиры стоили по цене видеомагнитофона. Трупы продавали мусульманам, при этом издеваясь над ними в случае отказа выкупать тело. В Афганистане свыше миллиона мирных людей были убиты. Это их способ управления стадом русни - нищета и войны, иначе стадо будет недовольно.

    Раньше надо было это понимать. При этом Украина и против сербов по миссии ООН воевала и убивала кацапов, и в Чечню, и в Грузию. Понимала, что к чему. Но не до конца понимала, иначе бы Кучму посадили на вилы много-много раньше, не позволив сливать ракеты и заводы после 95-го.
  • Aleksey NotBad
    15 проц обороного бюджета! Вот бы другие страны последовали этому примеру
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