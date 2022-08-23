Після Бучі я зрозумів, що росіяни - злочинці. Розмовляти з ними немає про що, - прем’єр Люксембургу Бетель

Прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Бетель заявив, що, відвідавши Бучу, він зрозумів, що росіяни - злочинці, і з ними немає про що розмовляти.

Про це Бетель розповів під час виступу на другому саміті Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На початку війни я хотів говорити з обома сторонами, але я відвідав Бучу та зрозумів, що там сталося. Росіяни – злочинці, а розмовляти з ними немає про що", - пояснив він.

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Бетель додав, що люди в Україні помирають щодня, а держава страждає через небезпечного сусіда.

"Можете покладатися на нас. Ми маємо щодня допомагати країні, яка так страждає. Те, що коїться наразі в Україні, не може бути прийнятним", - сказав він.

Підсумовуючи, прем’єр-міністр Люксембургу наголосив, що Україна – член європейської родини.

Як повідомлялося, Люксембург виділив 15% оборонного бюджету на підтримку української армії.