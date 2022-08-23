США надає Україні нову зброю, яка свідчить про підготовку українських військових до ближнього бою, - The Washington Post
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Сполучені Штати Америки готують Збройні сили України до ближніх контактних боїв.
Про це йдеться в статті видання The Washington Post, зазначає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Пентагон направляє в Україну нові зброю і техніку, які краще підготують її збройні сили до бойових дій на ближчих дистанціях. Це може сигналізувати, що Київ та його союзники бачать можливість повернути втрачені позиції після кількох тижнів завзятих артилерійських дуелей уздовж лінії фронту, припускають у виданні.
Нагадаємо, 19 серпня Білий дім повідомив про новий пакет військової допомоги Україні - на 775 млн доларів.
При цьому американські експерти припускають, що Вашингтон дає Україні більше різної зброї, ніж оголошує про це публічно.