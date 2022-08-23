Крим – це Україна, як Донецьк і Луганськ, - Блінкен

Необхідно й надалі підвищувати міжнародний тиск і ціну для президента Росії Володимира Путіна та його шанувальників, доки права українського народу та України не будуть належним чином поважатися.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на другому саміті Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо й надалі наполягати на тому, що Крим – це Україна, як Донецьк і Луганськ – це Україна, так само як і будь-яка інша частина України – це Україна. Це була наша позиція 2014 року, це наша позиція 2022 року. Ми маємо далі підвищувати міжнародний тиск і ціну для президента Путіна та його шанувальників, доки права українського народу та його суверенної країни не будуть належним чином поважатися", - сказав Блінкен.

Очільник Держдепу наголосив на необхідності продовжувати надавати гуманітарну та дипломатичну допомогу українцям, які сміливо захищають свої права. Блінкен запевнив, що США продовжать надавати допомогу Україні.

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