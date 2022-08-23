Світ має надавати Україні більше озброєння та посилити санкції проти РФ, - президент Латвії Левітс

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що перемога України важлива для майбутнього всієї Європи та світу, і виступає за збільшення допомоги Україні, в першу чергу військової, та за посилення міжнародного тиску на Росію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Левітс сказав на другому саміті Кримської платформи.

"Це жорстока війна, в якій Росія не може виграти. Вона має завершитися перемогою України та відновленням її територіальної цілісності. Ми стоїмо поруч з Україною. Латвія надає усю допомогу, яку тільки можливо. Але нам треба робити більше - військово, фінансово, економічно, гуманітарно", - сказав Левітс.

Він також зазначив, що за поточної ситуації особливо важливою є військова допомога, і висловив згоду зі словами генсека НАТО Єнса Столтенберга на саміті Кримської платформи, що Україні треба надавати "більше озброєння, більше боєприпасів, і швидше".

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Лідер Латвії підкреслив, що одночасно світовій спільноті треба посилювати міжнародний тиск на Росію, для чого потрібно співпрацювати з міжнародними партнерами по всьому світу. "Санкції мають бути посилені. Подорожі росіян за кордонами території Росії мають бути обмежені. Ті, хто підтримають агресію, не повинні мати можливість вирушати до країн Європи", - зазначив латвійський президент.

Він окремо сказав, що будь-які спроби Росії інтегрувати силою частину української території не можуть бути сприйняті, оскільки світ поважає суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів.

За словами Левітса, під час війни проти України світ побачив, як Росія використовує свій традиційний механізм окупації. "Спочатку закриття легітимних установ та організацій. Потім фіктивний референдум. Далі - масові репресії, депортація, ввезення населення з Росії. І подальша русифікація, підтримана пропагандою. Для Латвії в тому немає нічого нового. Адже досвід радянської окупації залишався для нас таким страхіттям довгі роки", - сказав Левітс, нагадавши, що невизнання окупації балтійських країн стало запорукою поновлення їх незалежності.

При цьому, на його переконання, Крим, окупацію якого світ також не визнає, скоро буде звільнений.

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На завершення своєї промови латвійський Президент підкреслив, що перемога України в цій війні є необхідною не тільки для її майбутнього, але й "для майбутнього Європи, міжнародного права та мирного світоустрою це буде перемога свободи та демократії".

Нагадаємо, 23 серпня стартував другий саміт Кримської платформи.

Участь в ньому підтвердили близько 60 країн і міжнародних організацій. Серед них близько 40 на рівні президентів та прем’єр-міністрів.

Кримська платформа - створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму. Перший саміт відбувся минулого року теж 23 серпня в Києві.

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У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.