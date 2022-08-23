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Не планую переводити нікуди головнокомандувача ЗСУ Залужного, - Зеленський

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зеленський,залужний
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує переводити головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з його посади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не планую переводити нікуди головнокомандувача Залужного. Працюємо ми однією командою. Дуже важливо, що працюють командувачі на різних напрямах. Ви всі ці прізвища знаєте: і Залужний, і Ковальчук, і Сирський. Усі наші люди знають наших героїв. Команда працює", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту "Кримської платформи".

Відповідаючи на запитання, як глава держави оцінює діяльність Залужного, Зеленський відповів, що високо.

"Головна оцінка: ми тримаємося. Отже, оцінка висока. Коли ми переможемо, буде найвища оцінка", - сказав президент.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • saper
    Залужному респект, невідомо що зараз відбувалося б в країні, якщо б не він
  • SANDY
    переведися краще сам, Зелупо, разом з дЄрьмаком і Татаровим
  • Старый зольдат
    От жеж тупой клоун.
    Можно подумать у него что то получиться с переводом Залужного если даже дЕрьмак ему в уши надзюрить.
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