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Зеленський вірить у результат щодо чергового обміну полоненими: "Займаються цим різні люди, різні служби"

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зеленський
Президент України Володимир Зеленський вірить, що обмін полоненими відбудеться.

Про це він сказав на пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вірю, що буде результат щодо обміну. Було вже повернуто 144 людини, але це одна частина - офіційна. Було і таке, що люди повертались і неофіційно. Скажу вам чесно: займаються цим різні люди, різні служби, включаючи СБУ. Цього замало. І ми пам’ятаємо, скільки було на Азовсталі. Ми займаємось цим напрямком. Це дуже складно", - сказав Президент.

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Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr #490180
    російський реваншизм👇

    https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZUSTbQFLPV1i0Irx-r-y2lR0_-upHvSrZz7rtneVKqgkCNwtiw38OwsNw4wPkyLHzUsN1fr9wTrDlz-FeaaZxhrsHJ9LvBVv8IEk0R_GSLbtmhDpQjbvnvTOLg6lhXuV08rQC9_ibFSR0zkByXJksJ1&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych

    https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych 3 год ·

    До дня прапора: триколор під прикриттям європейського прапора?

    Щойно на гуманітарному комітеті парламенту «слуги народу» за участі міністра культури протягнули рішення про підтримку в першому читанні так званого оновленого тексту законопроєкту «Про медіа».

    Під приводом євроінтеграції в цей проєкт включені положення, які не мають до євроінтеграції жодного стосунку, але знищують важливі механізми захисту українського культурно-інформаційного простору.

    Скасовується заборона на пісні російських співаків у теле- й радіоефірі, за яку парламент у червні проголосував конституційною більшістю.

    По суті, знищується Перелік осіб, які загрожують національній безпеці, який діє 7 років. Фільми, серіали, концерти, гастролі з учасниками цього Переліку заборонені в Україні. Але за новою версією закону про медіа цей перелік в ручному режимі формуватиме голосуванням Нацрада з телебачення і радіомовлення (та сама, де засідають вихідці з олігархічних медіагруп). Причому для включення в Перелік законопроєкт передбачає лише кілька підстав. Для решти рашистів - двері відкриті.

    Законопроєкт істотно послаблює захист української мови. Наприклад, дозволяє практично безкарно порушувати в розмірі до 10% квоту на українські пісні на радіо.

    Ним вносяться руйнівні зміни в інші закони, наприклад, прибирається з закону про кінематографію заборона популяризації органів влади держави-агресора.

    І це - лише невелика частина проблем цього закону. Незважаючи на те, що депутати ЄС і представники громадськості надали конкретні зміни до тексту законопроєкту, «слуги» не врахували жодну з них, рекомендувавши подавати їх до другого читання.

    Ще раз:

    вони зносять надзвичайно важливі норми чинних законів, що захищають Україну, і пропонують спробувати наново боротися за них у другому читанні.

    Це - відвертий проросійський реваншизм.

    На моє переконання, жоден відповідальний депутат не має права голосувати за таку версію законопроєкту навіть у першому читанні. Ми маємо змусити реваншистів відступити і захистити норми, які захищають нашу мову й культурний простір від рашизму.
  • wislen Lem
    Якщо Президент у віру вдарився. То про що вже надіятись.
  • Марина Кравець
    і квартальні серіали цілодобово по всім каналам?
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