Україна не потрапить у пастку мінська-3 чи мінська-5. Ми в ці ігри грати не будемо, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що у пастку мінська-3 чи мінська-5 Україна більше не потрапить.

Про це він сказав на пресконференції, відповідаючи на запитання, чи завершиться війна до зими, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Головний мій посил простий. Ми розуміли натяки і сигнали, що треба перейти до питання завершення (війни. - Ред.) і почати говорити з РФ. Але <...> до режиму припинення вогню ми не готові. Ми пояснили, що мінська-3, мінська-5 чи мінська-7 не буде. Ми в ці ігри грати не будемо, <...> тому, що це пастка", - сказав Зеленський.

Україна й без того втратила частину своїх територій, пояснив він.

Президент заявив, що стабілізовувати ситуацію, там де знаходяться зараз українські війська, щоб якось заспокоїти РФ, - цим Україна займатися не буде.

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"Тому до зими <…> ми хочемо багато чого", - підсумував він.

Президент наголосив, що наразі й мови не може бути про переговори з РФ, поки країна-агресор супроводжує свої дії кривавими вбивствами і насиллям.

"По-перше, "після війни" не настало. Це ми маємо всі розуміти. Зараз у нас війна. По-друге, все так відбувається, що поки про переговори і мови не може бути. По-третє, наративи, які Росія пускає, … що Україна не хоче миру, звучать, мʼяко кажучи, смішно", - сказав Зеленський.

На думку Президента, Росія щоденними атаками, проривами, наступами чи потім відступами, супроводжуючи все це кривавими вбивствами і насиллям, говорить усім, що вони ніякі переговори не бачать, крім "таких". Усе, що росіяни зробили, свідчить про те, що вони взагалі про жодний діалог не думають і ніколи не думали, додав Зеленський.

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"Вони прийняли рішення окупувати нашу країну. Як у 14-му році: вони прийняли рішення, а світ добряче їм по пиці не дав, ну не дав. І вони пішли далі, і далі, і далі, а ми їм по пиці даємо", - зазначив він.