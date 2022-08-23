Проста шкільна формула, як швидко закінчити війну - дати зброю Україні, - Зеленський

Щоб наслідки війни не були відчутні у всьому світі, слід Україні дати зброю і завершити цю війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Моя позиція незмінна: якщо бути зовсім прагматичним, я би сказав так - ця війна коштує дорого, вартість висока для всього світу… Я вважаю, що коротша війна дешевша. І якщо всі прагматичні, то дешевше (буде) закінчити раніше. Закінчити раніше - це дати зброю нам. Така проста шкільна формула", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що для когось у Європі ця війна вже відчувається економічно. Треті держави ще не відчувають, але блокування Чорноморського узбережжя вже говорить про те, що буде голод, і вони це відчують.

"Хтось в Азії ще також не відчув, це буде дещо пізніше, на жаль. І найдорожча ціна буде для росії, і це стовідсотково, бо ця ціна буде історична для них", - наголосив глава держави.

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