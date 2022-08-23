Крим стане частиною європейського транспортного та туристичного простору, - концепція відновлення після деокупації

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль презентував концепцію відновлення тимчасово окупованого Росією Криму після його деокупації.

Презентація відбулася під час другого саміту Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На даному етапі ми презентуємо базову концепцію, яка ще вдосконалюватиметься та детальніше пропрацьовуватиметься, однак стратегічні напрямки не зазначають глобальних змін, а лише будуть конкретизовані та наповнені більшою кількістю проєктів... Наша мета - перетворити Крим на квітучий сад", - сказав Шмигаль.

Він додав, що першим пунктом стратегії розвитку Криму є відкритість його для світу як нового європейського курорту з новою інфраструктурою.

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"Крим стане частиною європейського транспортного простору, Крим буде інтегрованим до європейської мережі доріг TNT, це означає розбудову нових транспортних шляхів, ... інтеграцію кримських портів в українську торговельну мережу, створення потужного авіахабу", - сказав Шмигаль.

Другим пунктом відновлення буде розвиток туристичного потенціалу Криму як можливості стати одним з кращих курортів у Європі.

"Ми презентуємо новий бренд "Крим 365", що передбачає створення інфраструктури відпочинку цілий рік. Планується будівництво готелів повного циклу у співпраці зі світовими лідерами ринку, відновлення культових фестивалів, створення інфраструктури для проведення бізнес-форумів, конференцій, будівництво найбільшого на півдні України концертного майданчика", - зауважив глава уряду.

Третій важливий пункт розбудови українського Криму - це енергетична складова, відбудеться повноцінна інтеграція енергосистеми Криму в українську енергомережу, а це тепер означає й інтеграцію в європейську систему ENTSO-E, наголосив Шмигаль.

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Крім того, глава уряду наголосив, що у Криму планують розвиток відновлювальних джерел енергії та потенціалу нафтогазового сектору, тому що зняття військової загрози з боку російської федерації розблокує доступ до більш ніж двох трильйонів метрів кубічних природного газу у чорноморському шельфі України.

Шмигаль також акцентував, що у Криму розвиватимуть сільське господарство, зокрема виноробні галузі. Також розбудова Криму відбуватиметься із впровадженням сучасних екологічних та кліматичних стандартів для підприємств півострова, повернення природоохоронного статусу важливим екосистемам Криму, відновлення родючості ґрунтів та розв'язанням проблеми з водокористуванням на півострові, ліквідацією наслідків мілітаризації півострова.

Глава уряду підкреслив, що півострів розвиватиметься як частина єдиного економічного простору України в межах плану відновлення України.

Нагадаємо, 23 серпня стартував другий саміт Кримської платформи.

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Участь в ньому підтвердили близько 60 країн і міжнародних організацій. Серед них близько 40 на рівні президентів та прем’єр-міністрів.

Кримська платформа - створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму. Перший саміт відбувся минулого року теж 23 серпня в Києві.

У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.