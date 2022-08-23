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Українське продовольство почали експортувати потягами до Німеччини

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кукурудза
Перший потяг із 1200 тонн кукурудзи, вивезеної з території України, було розвантажено на зерновому терміналі у місті Росток на півночі Німеччини.

Як повідомив представник терміналу Якоб Лубіг, потяг із 21 вагону прибув 23 серпня вранці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Це тестовий поїзд. За ним підуть ще чотири", - наводить слова Лубіга агентство dpa.

Кормову кукурудзу було перевантажено на українсько-польському кордоні, а потім вантажним поїздом доставлено до Ростоку через Польщу.

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Автор: Анна Судак

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Топ коментарі

  • wislen Lem
    Так. Але чого так зразу. Треба з Шольца приклад брати на майбутнє. Танки зранку, кукуруза вечором.
  • 5 копійок
    Німота ******** попкорн.
  • Борис Дородный #318712
    перевалка на границе из за колеи отнимает и время и денежку от прибыли. за 30лет даже ветки ну 2-3 на 100км вглубь страны не удосужились кинуть. Где бы перевалка шла несколькими составами и круглые сутки. Удешевило бы расходы. Всё в сраку и офшоры улетело.
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