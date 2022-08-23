Україна готова провести демілітаризацію Криму, - Шмигаль

Україна готова провести демілітаризацію Криму, бо з нього загарбники здійснюють обстріли, що робить військову інфраструктуру півострова легітимними цілями.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час другого саміту Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні Крим - це ще й один із центрів, звідки здійснюються обстріли українських міст та вбивства українців. Такі дії окупантів перетворили військову інфраструктуру Росії в Криму на легітимну військову ціль. Тому Україна готова провести демілітаризацію Криму і усунення цих загроз як для нашої держави, так і всієї Європи. Водночас ми вітали б добровільний вивід росією своїх військ і військової техніки з території Криму та інших тимчасово окупованих територій України", - сказав Шмигаль.

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Він наголосив, що в Україні не сумніваються, що не за горами той день, коли російські загарбники підуть з українського півострова, "наразі в них є вибір, в якому форматі це зробити".

Шмигаль наголосив, що після деокупації Криму буде відбудова і розвиток півострова.