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США виділять Україні пакет допомоги на $3 млрд, - західні ЗМІ

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Очікується, що вже 24 серпня Сполучені Штати Америки оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на приблизно 3 мільярди доларів.

Про це повідомляють Reuters та AP з посиланням на поінформованих співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.

Це найбільший пакет допомоги з боку Вашингтона від початку війни в Україні.

Нагадаємо, 19 серпня Білий дім повідомив про новий пакет військової допомоги Україні - на 775 млн доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США надає Україні нову зброю, яка свідчить про підготовку українських військових до ближнього бою, - The Washington Post

При цьому американські експерти припускають, що Вашингтон дає Україні більше різної зброї, ніж оголошує про це публічно.

Автор: Анна Судак

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Топ коментарі

  • акаб акабіч
    God bless America
  • Вася Невася
    окурок плохо учился,так бы он знал,что совок выстоял благодаря США.Теперь США потопит раху,как и Германию времен второй мировой
  • Deodar Revolution
    США собираются объявить о пакете помощи в области безопасности для Украины на сумму до 3 миллиардов долларов, по словам официального представителя США, в среду, которая является Днем независимости страны и исполняется шесть месяцев с начала войны. Этот пакет, о котором впервые сообщило Associated Press, намного больше, чем любой предыдущий пакет США с начала войны. Этот пакет подпадает под действие Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) и будет включать средства противовоздушной обороны Запада, большое количество боеприпасов, а также обучение и техническое обслуживание, сказал чиновник. Дополнительная информация: Поскольку этот пакет является частью USAI, он не будет взят из существующих запасов США. Вместо этого это будут контракты с производителями оружия. Чиновник сказал, что пакет еще не доработан, и детали еще могут измениться. На прошлой неделе США объявили о пакете стоимостью 775 миллионов долларов, который включает боеприпасы HIMARS и 105-мм гаубицы, противотанковые ракеты, средства разминирования и многое другое. Этот пакет поступил через Президентское управление по выборке средств (PDA), что означает, что он будет изъят непосредственно из акций США.
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