США виділять Україні пакет допомоги на $3 млрд, - західні ЗМІ
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Очікується, що вже 24 серпня Сполучені Штати Америки оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на приблизно 3 мільярди доларів.
Про це повідомляють Reuters та AP з посиланням на поінформованих співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.
Це найбільший пакет допомоги з боку Вашингтона від початку війни в Україні.
Нагадаємо, 19 серпня Білий дім повідомив про новий пакет військової допомоги Україні - на 775 млн доларів.
При цьому американські експерти припускають, що Вашингтон дає Україні більше різної зброї, ніж оголошує про це публічно.