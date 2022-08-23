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Росія дала принципову згоду на місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС та обіцяла утриматися від активних бойових дій, - МЗС Франції

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заес,аес,запорізька
Глава Міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонна провела телефонну розмову із російським колегою Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє французьке відомство на офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.

Вони обговорювали місію агентства з атомної енергетики при ООН (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС.

За словами Колонна, Росія дала принципову згоду на місію та обіцяла утриматися від активних бойових дій.

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Водночас в повідомленні не уточнюється, чи погодилася РФ на те, що місія приїде з території, яка контролюється Україною. Адже офіційний Київ категорично проти, щоб місія приїхала з боку окупованої території.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 22 серпня заявив, що очікує потрапити на АЕС протягом кількох днів. Очікується, що місію очолить він особисто.

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

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Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

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Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Автор: Анна Судак

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Топ коментарі

  • дератизатор
    3,14здять...
  • pakalokoko
    кацапу повірити - себе надурити... що не ясно?
  • Александр Чуднивец #474549
    А шо лапатнікі виконали з того що обіцяли???
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