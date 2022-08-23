Деокупація Криму буде чітким сигналом для всіх диктаторів, що на них чекає поразка, - Кулеба

Деокупація Криму слугуватиме чітким сигналом для диктаторів з усього світу, що через порушення норм мирного співіснування на них чекає жорстка реакція всього світу і зрештою поразка.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у заключному слові на другом саміті Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якби Росія ніколи не окупувала Крим, ми змогли б уникнути великої кількості трагедій. Повернення Криму під контроль України залишається найбільш ефективним способом гарантування європейської безпеки. Міжнародна Кримська платформа – це єдиний існуючий міжнародний форум, спрямований на досягнення цього результату дипломатичним та політичним шляхом", - сказав Кулеба.

За його словами, участь у другому саміті 60 міжнародних лідерів та організацій засвідчує розуміння того, що стоїть на кону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми будемо повертати Крим будь-яким шляхом без консультацій з іншими державами, - Зеленський

"Деокупація Криму слугуватиме чітким сигналом для інших диктаторів з усього світу – не порушуйте норми мирного співіснування, адже у разі порушення на вас чекає об’єднана і жорстка реакція всього світу і зрештою ви зазнаєте поразки, тому що наслідки цього будуть безпрецедентними для вашої держави і для вашого народу," – акцентував глава української дипломатії.

Він зауважив, що для всього світу важливо надіслати цей меседж, об’єднати зусилля заради цього.

" І саме це ми й зробили сьогодні", - зазначив очільник МЗС.

Кулеба привітав нових учасників Кримської платформи, які доєдналися до спільних принципів та боротьби за праву справу, і висловив упевненість, що цей міжнародний майданчик і надалі розширюватиметься і діятиме як об’єднана коаліція.

Він поінформував, що сьогоднішня зустріч відкриває серію міжнародних заходів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова провести демілітаризацію Криму, - Шмигаль

"Ми плануємо провести два заходи на вищому рівні до кінця 2022 року - парламентську частину Кримської платформи у Загребі, а після того буде конференція про безпеку Чорноморського регіону на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ для обговорення наслідків діяльності Росії для судноплавства і продовольчої безпеки ", - зазначив глава української дипломатії.

Насамкінець Кулеба оголосив про затвердження Спільної заяви за результатами другого саміту Кримської платформи.