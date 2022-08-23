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23 серпня знищено 5 тактичних безпілотників та вертоліт Ка-52 російських окупантів, - Повітряні Сили ЗСУ

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армия,вертолет,рф,ка
23 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено п’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та вертоліт Ка-52 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Продовжують заходи із демілітаризації рашистів і в авіації Повітряних Сил. Штурмовики та бомбардувальники ніколи не сидять без роботи. За добу – до 15 авіаударів по позиціях окупаційних військ", - також йдеться у повідомленні.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Особливо приємна, звичано, новина про збитий "анало-говнєтний" Ка-52. Про який каци розповідали, що не гелікоптер, а НЛО, збити неможливо, французька електроніка в кожному на 10 млн євро, а загальна вартість - 50 млн. Ну, танк, який вміє літати, та ще непомітний, та вміє ухилятися від снарядів чи ракет.

    А воно ось як виходить: виходить строковик ЗСУ на позиції, бере радянську Іглу - ба-бах, і немає більше дива путінського оборонпрому. Наш строковик всі ці байки не чув, тому збив цей, та буде збивати ще скільки забажаєти.
  • Перехватчик
  • wislen Lem
    Молодці. Розхвалений, "не уничтожаемый" Ка-52. Слава ЗСУ.👍👍👍
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