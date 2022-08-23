Міноборони висміяло "бавовну" у Бєлгородській області РФ "через спеку": "Скоро дізнаємося, чи вибухатиме від морозу"

Міністерство оборони висміяло повідомлення росіян про те, що у них нібито через спеку вибухнув склад боєприпасів, зазначивши, що потрібно подивитися, чи вибухатимуть через мороз.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони в твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один підрив боєприпасів "через спеку" в Бєлгородській області в Росії. За декілька місяців ми дізнаємося, чи можуть російські боєприпаси вибухати через мороз. П'ять основних причин раптових вибухів у Росії це: зима, весна, літо, осінь і куріння", - заявили в Міноборони.

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Нагадає, у Бєлгородській області Росії детонували боєприпаси, місцева влада заявила, що нібито це під сонцем "спрацював ефект лінзи".