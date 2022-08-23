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Міноборони висміяло "бавовну" у Бєлгородській області РФ "через спеку": "Скоро дізнаємося, чи вибухатиме від морозу"

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Міністерство оборони висміяло повідомлення росіян про те, що у них нібито через спеку вибухнув склад боєприпасів, зазначивши, що потрібно подивитися, чи вибухатимуть через мороз.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони в твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один підрив боєприпасів "через спеку" в Бєлгородській області в Росії. За декілька місяців ми дізнаємося, чи можуть російські боєприпаси вибухати через мороз. П'ять основних причин раптових вибухів у Росії це: зима, весна, літо, осінь і куріння", - заявили в Міноборони.

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Нагадає, у Бєлгородській області Росії детонували боєприпаси, місцева влада заявила, що нібито це під сонцем "спрацював ефект лінзи".

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Тетяна Тать
    бідні пропагандони на раші
    їх іноді стає майже шкода (насправді - ніт)
    таку пургу нести - і кожен раз вигадувати нову.
    то їм не аеродром детонує а трава горить
    то через спеку снаряди детонують
    то недопалки не там кидають...

    я реально, не знаю, що саме файчить Залужний, але бички кидає - найвищий бал!
    любо-дорого!
    тобто нам - любо
    рашні - дорого
  • Алекс Мышкевич
    еще саранчи и жаб не было
    а когда печенеги с половцами на склады боеприпасов налетят ?
    ужас, ужас, ужас......
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