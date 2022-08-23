Американські дипломати не збираються залишати Київ, незважаючи на загрозу російських обстрілів, – CNN

За даними CNN, Держдепартамент не планує негайних змін у дипломатичній присутності США в Україні, незважаючи на побоювання, що Росія активізує обстріли української території найближчими днями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами високопоставленого представника адміністрації президента США Джо Байдена, хоча найближчими днями дипломати вживуть додаткових запобіжних заходів, наразі вони не збираються залишати Київ.

Водночас він закликав американських громадян залишити територію України.

"Держдепартамент має інформацію про те, що Росія активізує зусилля щодо завдання ударів по цивільній інфраструктурі та державним об'єктам України найближчими днями... Посольство США закликає громадян США покинути Україну негайно, використовуючи приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", — сказав представник Держдепу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посольство США закликало своїх громадян поїхати з України - Росія може вдарити по цивільній інфраструктурі в найближчі дні