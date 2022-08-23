Новини

Найгірший сценарій війни вже позаду, - Резніков

18 972108
резніков
Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна уже перетнула межу, коли можна було очікувати "найгірший сценарій" розвитку війни з Росією.

про це Резнікова заявив в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Відповідаючи на запитання, чи заходить російсько-українська війна в глухий кут, міністр сказав, що "найгірший сценарій" подій в Україні уже позаду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запропонував виставити у Гаазі трофейний БУК, - Резніков провів у Києві зустріч із нідерландською колегою Оллонгрен

Резніков вважає, що Україна стоїть на порозі "нового етапу" війни, тому що починає контрнаступ в іншому напрямку.

"Ми перебуваємо на стадії стабілізації на полі бою за допомогою невеликого переміщення підрозділів, і ми утворили там багато хороших засобів стримування", - заявив Резніков.

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Right Right #460828
    Найгірше почалося 3 роки назад коли нарід голосував по приколу, а повномаштабна війна це наслідки голосування в 19 році
  • Перехватчик
    Олександр Бригинець

    @bryhynets

    ·

    https://twitter.com/bryhynets/status/1561610134215868416 22 авг.

    Данілов в «Бабелі» опонував відомій статті The Washington Post «про шлях до війни в Україні» «Ми до війни готувалися з першого дня. З першого дня, як заступили на свої посади. Просто кожен по-своєму уявляє підготовку» - повідомив він
    Уявив, як вони уявляли підготовку до війни…
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини