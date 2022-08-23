Росія відновила продаж діамантів, зупинений санкціями, - Bloomberg

За даними Bloomberg, Росія знайшла спосіб уникати санкції, накладені на збут її діамантів, заробляючи щомісяця сотні мільйонів доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Паніка, що охопила цього року світ діамантів, починає вщухати, а російський видобувний гігант "Алроса" непублічно відновив експорт до майже довоєнного рівня", - йдеться у матеріалі агентства.

Зазначається, що угоди купівлі російських діамантів переважно проходять через індійські банки, яким "стає все більш комфортно сприяти транзакціям у валютах, відмінних від долара США". "Алроса" продає діаманти покупцям в Індії та Європі переважно в обмін на рупії, стверджує Bloomberg.

Наразі немає підтверджень того, що подібні фінансові операції якимось чином порушують санкції чи законодавство, утім для уникнення репутаційних ризиків їх намагаються не розголошувати. "Угоди укладаються тихо - навіть за стандартами відомої своєю закритістю діамантової індустрії - і "Алроса" припинила публікувати інформацію про продажі чи фінансові показники", - зауважує агентство.

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Російська компанія тепер щомісяця продає діамантів на понад 250 млн дол, що всього на 20-30% менше, ніж до війни, й контролює третину світового ринку необроблених діамантів.

"Алроса фактично - державна компанія: федеральний уряд володіє 33% й ще 25% має місцева влада", - підсумовує Bloomberg.

Повернення на глобальний ринок такого великого гравця призвело до швидкого зниження цін на необроблені діаманти.