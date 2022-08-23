Окупанти втретє за день обстріляли Шевченківський район Харкова, виникла пожежа, - Терехов

Увечері 23серпня російські окупаційні війська втретє за день обстріляли Шевченківський район Харкова. серпня

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Третій за день обстріл Шевченківського району. Пожежа. Про постраждалих інформації наразі немає", - написав Терехов у телеграмі.

Як повідомлялося раніше, окупанти у вівторок обстріляли цей самий район Харкова вдень (один постраждалий) і ввечері (постраждалих немає).

Також читайте: День Харкова розпочався із обстрілу Київського району міста, - Терехов