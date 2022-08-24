В обіг потрапили пошкоджені банкноти з окупованих територій: НБУ просить відмовлятися від них під час розрахунків

Національний банк України попереджає про потрапляння в готівковий обіг навмисно пошкоджених банкнот з територій, які тимчасово захоплені російськими загарбниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацбанк.

"Можливо, ви вже бачили фото подібних пошкоджених банкнот – з кількома рівними отворами. Так, зокрема, виглядають банкноти, що навмисно пошкоджені банками. У випадку, якщо банк не має можливості вивезти готівку, враховуючи бойові дії чи їх можливу загрозу, він повинен здійснити пошкодження готівки, щоб привести банкноти в неплатіжний стан.", - ідеться у повідомленні.

Окрім просвердлювання, існує ще кілька методів навмисного пошкодження банкнот: обрізання не менше 50% від загальної площі банкноти та її знищення; розрізання навпіл або на три частини; пошкодження спеціальними розчинами чи іншими фарбуючими речовинами із зафарбовуванням не менше 50% загальної площі банкноти.

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"Маємо попередити, що існує небезпека потрапляння в готівковий обіг банкнот гривні, навмисно пошкоджених банками під час дії воєнного стану, з територій, які перебувають в тимчасовій окупації. Йдеться про гроші, викрадені окупантами або мародерами із захоплених відділень банків. Наразі до Національного банку надійшли на дослідження від банків саме подібні банкноти. Тож ми просимо і бізнес, і громадян бути уважними", - зазначили в Нацбанку.

Такі банкноти – пофарбовані, розрізані або з отворами – не потрібно приймати під час готівкових розрахунків.

"Якщо під час розрахунків вам пропонують пофарбовані, розрізані або з отворами банкноти, у жодному разі не приймайте їх. Адже вони перестали бути платіжним засобом. Відмовтесь та попросіть інші", - наголосили в Нацбанку.

У Нацбанку просять повідомити поліцію про розповсюджувачів таких банкнот, щоб зупинити дії зловмисників.

У разі виникнення сумніву також можна звернутися в будь-який банк. Пошкоджені банкноти під час воєнного стану обміну не підлягають, а вилучаються для подальшого проведення досліджень Національним банком.

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"Зі свого боку ми також звернули увагу банків на необхідність вжити додаткові заходи, щоб не допустити потрапляння таких банкнот до кас банків. Нагадуємо, що умовах воєнного стану найбільш безпечними є безготівкові розрахунки, тож рекомендуємо надавати перевагу саме їм", - наголосили у Нацбанку.